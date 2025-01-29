بسكين وزجاجتي مولوتوف.. اعتقال مسلح أراد قتل وزير

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أوقف رجل يشتبه في أنه خطط لقتل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بعدما سلّم نفسه للشرطة في مبنى الكابيتول الأميركي، وفق ما جاء في وثيقة للمحكمة.

وأفادت الشكوى الجنائية أن راين إنغليش، وهو من ماساتشوستس، كان مسلحا بسكين قابل للطي وزجاجتي مولوتوف عندما اقترب من شرطي خارج الكابيتول، الاثنين، وسلّم نفسه.

وأضافت الوثيقة أن إنغليش أخبر الشرطي أنه جاء "لقتل سكوت بيسينت" الذي ثبت مجلس الشيوخ تعيينه وزيرا للخزانة في إدارة دونالد ترامب، الاثنين.

وتابعت أن إنغليش خطط في البداية لاغتيال وزير الدفاع بيت هيغسيث أو رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، لكّنه حول هدفه إلى بيسنت بعدما علم أن جلسة تأكيد تعيينه ستعقد الاثنين.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الأميركية شابا عشرينيا نشر مقاطع فيديو على حسابه في منصة "تيك توك" دعا فيها إلى اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإلى تغيير سياسي بقوة السلاح.