تحطم مقاتلة "إف-35" أميركية في ألاسكا ونجاة طيارها

نجا طيار من سلاح الجو الأميركي بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" ذات مقعد واحد في قاعدة إيلسون الجوية في ألاسكا أمس ، بحسب "روسيا اليوم".

وقال العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354، في تصريحات للصحافيين :"إن الطيار واجه عطلا أثناء الطيران، لكنه تمكن من القفز من الطائرة بسلام".

أضاف: "أن الطائرة تحطمت خلال مرحلة الهبوط في قاعدة إيلسون الجوية".

وأوضح تاونسند أن "الطيار أعلن حالة طوارئ قبل وقوع الحادث، وأنه الآن في حالة مستقرة، ويخضع للفحوصات في إحدى المؤسسات الطبية".

وجاء في بيان من سلاح الجو الأميركي أن "الحادث وقع حوالى الساعة 12.49 ظهرا، وألحق أضرارا كبيرة بالطائرة".