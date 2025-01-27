نصيحة من محمّد جواد ظريف للمبتهجين بتدمير "حماس" أو "حزب الله"...هذا ما قاله!

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سأل مذيع شبكة CNN، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمّد جواد ظريف عن موقف إيران في منطقة الشرق الأوسط ومدى ضعفه، لا سيّما بعد ما تعرضت له شبكتها من الوكلاء في سوريا ولبنان وأماكن أخرى.

وقال ظريف: "لا أنصح أحداً بالبدء في الابتهاج بتدمير حماس أو "حزب الله" أو المقاومة الفلسطينية أو قطع أيدي إيران"، مضيفاً أنّ "المقاومة سوف تبقى ما دام الاحتلال قائماً".

وأضاف قائلًا "أعتقد أنه في الوقت الحالي عندما تنظر إلى غزة، حماس لا تزال هناك ونتنياهو لم يحقّق هدفه بتدمير حماس، فهي لا تزال موجودة وكان لزاماً على إسرائيل التوصّل إلى وقف إطلاق نار مؤقّت، آمل أن يكون وقف إطلاق النار دائماً من أجل خمسين ألف إنسان ذبحتهم إسرائيل في إبادة جماعية، حتى لا يكون هناك خمسون ألف إنسان آخر".



وأردف: "لكن المقاومة لم تمت".