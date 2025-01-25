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الصليب الأحمر يتسلم الرهينات الـ 4 التي أفرجت عنهن حماس تمهيدا لنقلهن لإسرائيل

25
JANUARY
2025
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تسلّمت فرق الصليب الأحمر الموجودة في ميدان فلسطين المحتجزات الإسرائيليات الـ 4، فيما تجمع العشرات من مقاتلي حماس والجهاد اليوم السبت في غزة حيث تمَّ تسليم أربع مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر.

ونشرت حماس قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل، لافتة إلى أن 70 من الأسرى المفرج عنهم اليوم سيبعدون خارج غزة والضفة.

وأشارت العربية، اليوم السبت، إلى أنَّ الصليب الأحمر تلقى إخطارا لدخول غزة وتسلم المحتجزات الإسرائيليات الـ 4، وإن مروحيتين هبطتا في معسكر رعيم، تمهيدا لنقلهن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مركبات الصليب الأحمر تتوجه لمعبر كرم أبو سالم لتسلم أسرى فلسطينيين.


وتفرج حركة حماس، السبت، عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين.

وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 تشرين الأول 2023 خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية.

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