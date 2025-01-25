المكسيك رفضت طلبًا من إدارة ترامب بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين بالهبوط في أراضيها

A + A -

رفضت المكسيك طلبًا من إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بالسماح لطائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين، تقرر ترحيلهم من البلاد، بالهبوط في أراضيها، وفق ما أعلن مسؤول أميركيّ وآخر مكسيكيّ لرويترز.



وتوجهت طائرتان عسكريتان أميركيتان تحمل كل منهما نحو 80 مهاجرًا إلى جواتيمالا الجمعة.

لكنّ الحكومة لم تتمكن من المضي في الرحلة الثالثة، التي كانت مقررة إلى المكسيك، بعد رفض استقبال تلك الطائرة.



وقالت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، لاحق، إنّ المكسيك تربطها "علاقة رائعة للغاية" مع الولايات المتحدة وتعاونت في قضايا مثل الهجرة.



وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل فنحن نقبل دائمًا وصول المكسيكيين إلى أراضينا بكل ترحاب."