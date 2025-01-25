الجيش السودانيّ: كسرنا حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمركز قيادته في وسط الخرطوم

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كسر الجيش السودانيّ حصار قوات الدعم السريع شبه العسكرية لمركز قيادته في وسط الخرطوم.

وقال إنّه سيكون انتصارًا كبيرًا في العاصمة، بعد ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.



ونفت قوات الدعم السريع صحة ما أعلنه الجيش السودانيّ.

ووصفته بأنّه "دعاية" تهدف إلى رفع الروح المعنوية متهمة الجيش بنشر أكاذيب، من خلال مقاطع فيديو مزيفة.

وقال بيان الجيش إنّه نجح في كسر حصار معسكر سلاح الإشارة، أحد أكبر المنشآت العسكرية في المدينة ويقع في الخرطوم بحري.

وعبرت القوات بعد ذلك نهر النيل لتلتحق بقوات في وسط الخرطوم كانت أيضًا، تحت الحصار.