الجنسية الأميركية بالولادة.. شد وجذب بين ترامب والقضاء

A + A -

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيستأنف قرار القاضي الفيدرالي بشأن منح جنسية البلاد لمن يولد بها.

وعندما سئل من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم قاضي مقاطعة واشنطن جون كوفينور، الذي اعتبر أن أمر الرئيس "غير دستوري بشكل صارخ"، أجاب: "من الواضح أننا سنستأنفه".

والخميس أصدر كوفينور قرارا بتعليق محاولة ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قاضي المحكمة الجنائية الأميركية كوفينور قوله أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".

وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار: "طوال أكثر من 4 عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".

وأكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي مع "فرانس برس" تعليق قرار ترامب.

وكان ترامب أصدر في اليوم الأول من ولايته، الإثنين، مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.

وكان قرار الرئيس الأميركي سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت، والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.

وطعنت 22 ولاية أميركية على قرار ترامب أمام المحكمة، مشيرة إلى عدم دستوريته، من بينها كاليفورنيا ونيويورك.