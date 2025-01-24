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الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين راتكليف مديرا لـ"سي آي إيه"

24
JANUARY
2025
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صادق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة، الخميس، على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ليشغل بذلك أحد أبرز المناصب في فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.
 
وصوت 74 سناتورا مقابل 25 بالموافقة على تعيين راتكليف، الذي تولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بين عامي 2020 و2021 خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى.
 
وتعهد راتكليف في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن تنتج الوكالة تحت قيادته "تحليلات ثاقبة وموضوعية ومتعددة المصادر، ولن يسمح أبدا للتحيزات السياسية أو الشخصية بالتأثير على أحكامنا".
 
كما أكد على حاجة وكالة الاستخبارات المركزية لـ"زيادة التركيز على التهديدات التي تشكلها الصين وحزبها الشيوعي الحاكم".
 
ولفت إلى ضرورة أن تولي الوكالة اهتماما أكبر للتكنولوجيا، قائلا إن فهم قدرات الخصوم على هذه الجبهة "أكثر أهمية من أي وقت مضى".
 
وراتكليف، المدعي العام الفدرالي السابق، كان نائبا عن ولاية تكساس من عام 2015 إلى 2020، حيث ساهم خلال هذه الفترة بالدفاع عن ترامب ضد أولى إجراءات عزله في الكونغرس.
 
ولاحقا عينه ترامب مديرا للاستخبارات الوطنية وكان مستشارا رئيسيا للرئيس في هذا المجال.
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