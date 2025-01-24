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مرشح ترامب للدفاع يعترف بدفع 50 ألف دولار في "واقعة جنسية"

24
JANUARY
2025
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اعترف بيت هيغسيث، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، بأنه دفع 50 ألف دولار لامرأة اتهمته عام 2017 بالاعتداء الجنسي عليها.
 
وجاء اعتراف هيغسيث خلال إجابات قدمها إلى السناتور الديمقراطية من ماساتشوستس إليزابيث وارن، ردا على أسئلة إضافية كانت لديها لهيغسيث كجزء من عملية التدقيق.
 
ورفض تيموثي بارلاتوري محامي هيجسيث التعليق على هذا الأمر، الخميس.
 
وفي هذه الواقعة، أخبر هيغسيث الشرطة أن اللقاء كان بالتراضي، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
 
والأسبوع الماضي، أخبر المرشح لحقيبة الدفاع أعضاء مجلس الشيوخ أنه "اتهم زورا" في واقعة عام 2017، وتمت تبرئته تماما.
 
وتأتي أخبار دفع المبلغ في اليوم نفسه الذي تقدم به مجلس الشيوخ بترشيح هيغسيث لتصويت حزبي.
 
وانفصلت عضوتان جمهوريتان، هما السناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا والسناتور سوزان كولينز من مين، عن ترامب، وصوتتا ضد هيغسيث، الذي واجه أيضا مزاعم بالإفراط في شرب الكحول وإساءة معاملة زوجته الثانية، وهو ما ينفيه.
 
وجاء الاتهام الأكثر خطورة من المرأة التي أخبرت الشرطة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل هيغسيث بغرفة فندق في كاليفورنيا عام 2017، بعد أن "أخذ هاتفها وأغلق الباب ورفض السماح لها بالمغادرة"، وفقا لتحقيق صدر في نوفمبر.
 
ولا يقول التحقيق إن الشرطة وجدت أن المزاعم كاذبة، وأوصت الشرطة بإرسال تقرير القضية إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة مونتيري للمراجعة.
 
وقالت المدعية العامة لمقاطعة مونتيري جانين باسيوني، إن مكتبها رفض توجيه الاتهامات لهيغسيث في يناير 2018 "لأنه لم يكن لديه دليل لا يدع مجالا للشك" بارتكابه جريمة.
 
وقالت موركوفسكي في بيان مطول، إن ما تردد عن "إفراطه في شرب الكحول والإجراءات العدوانية تجاه النساء (التي نفاها) تظهر أن سلوكياته تتناقض بشكل صارخ مع ما هو متوقع من الجيش الأميركي".
 
كما أشارت إلى تصريحاته السابقة بأن النساء لا ينبغي أن يشغلن أدوارا قتالية عسكرية.
 
وكتبت موركوفسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "ما زلت قلقة بشأن الرسالة التي يرسلها تأكيد السيد هيغسيث إلى النساء اللائي يعملن حاليا ومن تطمحن إلى الانضمام للعمل".
 
وقالت إن السلوك الذي اعترف به هيغسيث، و"من بين ذلك الخيانة الزوجية في مناسبات متعددة، يظهر افتقارا إلى القدرة على الحكم على الأمور".
 
وأضافت: "هذه السلوكيات تتناقض بشكل صارخ مع القيم والانضباط المتوقع من أفراد الجيش".
 
وقالت: "قبل كل شيء، أعتقد أن الشخصية هي السمة المميزة المطلوب أن يتمتع بها وزير الدفاع، ويجب إعطاء الأولوية لها من دون تنازلات".
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