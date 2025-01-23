ماسك "صديق عظيم لإسرائيل"... هكذا علق نتنياهو على تحية ماسك التي وصفت بالنازية!

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دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي تم تصويره وهو يقوم بإيماءة تشبه التحية النازية.



وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "إيلون ماسك صديق عظيم لإسرائيل. زار إسرائيل بعد مذبحة 7 تشرين الأول التي ارتكبت فيها حماس أسوأ الأعمال الوحشية ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة".



وأضاف: "منذ ذلك الحين، دعم مرارًا وتكرارًا وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإبادة الجماعية والأنظمة التي تسعى إلى إبادة الدولة اليهودية الوحيدة.. أشكره على هذا".



وجاء منشور نتنياهو ردًا على منشور لماسك، الذي كتب فيه: "إن اليساريين المتطرفين منزعجون لأنهم اضطروا إلى قضاء بعض الوقت في يومهم المزدحم في الثناء على حماس ليطلقوا علي اسم النازي".