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في أول تحرك بعد تصريحات ترامب.. وزير خارجية أميركا يزور بنما

23
JANUARY
2025
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كشفت مصادر صحفية أميركية أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ينوي زيارة بنما أواخر الشهر الجاري، في أول تحرك له بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول عزمه إعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما.
 
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة بوليتيكو إن وزير الخارجية الأميركي الجديد ينوي زيارة بنما أواخر هذا الشهر، في زيارة تشمل عدة دول أميركية لاتينية كالسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا والدومينيكان.
 
ووفقا للمصادر، سيتضمن جدول أعمال الزيارة، بمجرد تأكيدها، ملف قناة بنما الذي أثاره ترامب في خطاب تنصيبه والهجرة غير الشرعية.
 
ومن المتوقع أن تكون هذه أول رحلة خارجية لروبيو منذ توليه منصبه.
 
وكان ترامب قال غير مرة، وأكد على أقواله خلال حفل التنصيب، أن الولايات المتحدة تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها "تم تسليمها إلى بنما"، لكنها الآن وقعت تحت النفوذ الصيني.
 
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما مرتفعة لاستخدام القناة.
 
وقد رفض رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، وكذلك وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز-آشا، بشكل قاطع تصريحات ترامب حول السيطرة على قناة بنما.
 
وقال مولينو ومارتينيز-آشا إن سيادة بنما على القناة غير قابلة للتفاوض.
 
وتقدمت تقدمت حكومة بنما بشكوى أمام الأمم المتحدة بعد تهديد ترامب باللجوء إلى القوة للسيطرة على "قناة بنما".
 
 وقال سفير بنما لدى الأمم المتحدة ألفارو دي ألبا، أمس الثلاثاء، في رسالة إلى غوتيريش إن "ميثاق المنظمة ينص على عدم جواز التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة أخرى أو المساس بسيادتها".
 
وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، لكنه لم يدع المجلس للاجتماع.
 
يشار إلى أن "قناة بنما" هي ثاني أهم ممر مائي بعد قناة السويس وواحدة من أهم الممرات المائية الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتقع في أميركا الوسطى وتربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
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