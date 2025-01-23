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جريمة مروعة.. قتل صديقته وتجول برأسها في حقيبة

23
JANUARY
2025
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أثارت جريمة قتل مروعة لفتاة على يد مغنٍ محلي ضجة كبيرة في نيجيريا بعد أن ألقي القبض على الجاني وهو يحمل رأس صديقته في حقيبته دون أن يعرف السبب الرئيسي للجريمة ولا كيفية قيام الجاني بفصل الرأس عن الجسد وسبب حمله لها في الحقيبة أثناء تجوّله.

وعثرت الشرطة على أجزاء من جسد الفتاة موزعة على أماكن مختلفة ببلدة ساركي أوروزو قرب العاصمة أبوجا، بعد أن أعطى المتهم تيميلين أجايي تفاصيل لجميع الأماكن التي دفن بها أجزاء من الجثة فيما فضل الاحتفاظ بالرأس في حقيبته.

وقالت الشرطة إن المتهم قتل صديقته التي تُدعى سالومي أدادو نهاية الأسبوع الماضي وقطع جسدها بالكامل، وإنه تم إلقاء القبض عليه بعد أن شكّ أحد المارة في الحقيبة التي كان يحملها ووُجد بها رأس الضحية، حيث تبين أنه كان ينوي الذهاب بها إلى ولاية ناساراوا.

يواجه عقوبة الإعدام
ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد للمغني البالغ من العمر 32 عامًا وأحالته للمحكمة، ويعاقب القانون النيجيري على القتل العمد بالإعدام.

وقد أرجأت المحكمة العليا في لافيا بولاية ناساراوا، جلسة الاستماع في قضية القتل إلى 27 يناير الجاري.

قال أحد شهود العيان إن المتهم كان يحمل رأس الضحية في حقيبته، وإن اضطرابه وحركاته لفتت انتباه أشخاص آخرين اقتربوا منه وارتابوا في أمره قبل أن تتولى الشرطة القبض عليه.

صدمة أصابت أسرتها
قالت مصادر إنه تم العثور في وقت لاحق على أجزاء أخرى مقطعة من جسد القتيلة في منزل المتهم.

وقال الجاني أثناء التحقيق معه بأنه كان على علاقة بالضحية لمدة عام تقريبًا، وإن مشادة كلامية اندلعت بينهما عندما اكتشف أن صديقته تتحدث مع رجل آخر، وأوضح أنه أثناء المشاجرة، قامت الضحية بإصابته بقطع في يده بسكين كانت تحملها، وأنه سحب السكين منها وطعنها في الرقبة ففارقت الحياة.

وقالت صديقة الضحية إن الفتاة صغيرة بالعمر ولم تكن على علاقة بالمتهم، وإن ما حدث تسبب بصدمة كبيرة للأسرة وخاصة بعد انتشار صور رأس الفتاة مفصولة عن الجسد على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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