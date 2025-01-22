الشرطة الالمانية: قتيلان أحدهما طفل في هجوم بالسكين في منتزه بألمانيا

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قتل شخصان أحدهما طفل وأصيب آخران بجروح بالغة في هجوم بالسكين وقع في منتزه بجنوب ألمانيا، بحسب الشرطة المحلية مشيرة إلى "توقيف مشتبه به أفغاني".



وأوضحت الشرطة أن "الهجوم الذي لم تعرف دوافعه بعد حصل قرابة الساعة 11,45 في منتزه شونتال، متسببا بمقتل شخصين، هما رجل في الـ41 من العمر وطفل عمره سنتان".



وذكرت أن "المشتبه به الذي تم توقيفه أفغاني عمره 28 عاما،وأصيب شخصان بجروح بالغة ونقلا إلى المستشفى". وأكدت أن "التحقيق يجري بوتيرة حثيثة، رافضة إطلاق تكهنات حول دوافع المهاجم".

وافادت أن "المشتبه به أوقف على مقربة من المنتزه الذي أخلي من رواده، فيما لا تزال قوات الأمن تفرض طوقا على الموقع"