بالصورة- هلع من كارثة وشيكة... ظهور "سمكة يوم القيامة"!

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عُثر على سمكة نادرة على أحد شواطئ المكسيك، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة وشيكة.

رصد راكبو الأمواج هذا المخلوق الغريب، المعروف باسم سمكة المجداف، في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا.

وكانت السمكة الضخمة (يُشار إليها بسمكة يوم القيامة)، التي بدت بطول لوح التزلج، ذات جسم أزرق فضي وزعنفة حمراء مذهلة تتدلى على ظهرها، لكنها كانت مصابة في ذيلها. ويمكن أن يصل طول هذه السمكة إلى 36 قدما (حوالي 11 مترا) وتزن أكثر من 441 رطلا (حوالي 200 كغ).



وتعد الأولى من نوعها في عام 2025، ولكن سمكة أخرى رُصدت في كاليفورنيا قبل شهر من وقوع زلزال بقوة 7.0 درجات في العام الماضي، حيث وثقت مؤسسة "سكريبس" لعلوم المحيطات صورا لها، وفي كانون الأول، هز زلزال كبير ولاية كاليفورنيا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من تسونامي.



وتثير هذه الأسماك عادة الأسطورة اليابانية التي تعتبرها نذيرا للزلازل والكوارث الطبيعية.



وقال أحد السكان المحليين الذي شهد الواقعة في المكسيك: "يقولون إن هذه الأسماك تظهر عندما يكون هناك تسونامي قوي جدا".



ورغم عدم وجود دليل علمي على صحة هذه العلاقة، فإن البحر قد جرف عشرين سمكة مجدافية إلى الشاطئ قبل أشهر من وقوع تسونامي اليابان المدمر في آذار 2011، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وزلزال بقوة 9.0 درجات.



وتعتبر سمكة المجداف في الأساطير اليابانية "الرسول من قصر إله تنين البحر" وتُشاهد كعلامة تحذير من الزلازل، ووفقا للأسطورة، تعيش هذه الأسماك تحت جزر اليابان وتظهر على السطح لتحذير السكان من زلزال وشيك.



وعلى الرغم من وجود هذه المخلوقات في جميع أنحاء العالم، فإنها تعيش على أعماق تتراوح بين 656 و3280 قدما (حوالي 200 إلى 1000 متر) تحت سطح البحر.



تجدر الإشارة إلى أن ولاية كاليفورنيا تعد موطنا لصدع سان أندرياس، الذي يشكل الحد الفاصل بين صفيحة المحيط الهادئ وأميركا الشمالية، ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل.