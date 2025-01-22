بعد ساعات من التنصيب.. ترامب يجرد بولتون من الحرس الشخصي

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جرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، "حماية الخدمة السرية" عن مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون، الذي أصبح هدفًا لمؤامرة قتل إيرانية مزعومة بعد أن خدم في البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم بولتون إن الخدمة السرية اتصلت ببولتون ليلة الاثنين وقالت إن الحرس الأمني ستنتهي مهمتهم ظهر اليوم التالي.

وقال ترامب الثلاثاء لدى تأكيده للصحفيين: "لن نوفر الأمن للناس لبقية حياتهم".

ووصف ترامب بولتون بأنه "شخص غبي" يوم الثلاثاء.

ماذا قال بولتون؟

وقال بولتون إنه "يشعر بخيبة أمل ولكنه غير متفاجئ من قرار الرئيس ترامب إنهاء الحماية التي كانت توفرها سابقًا الخدمة السرية للولايات المتحدة" في منشور على موقع إكس.

ووجه بولتون كلمات قاسية لرئيسه السابق بعد أن ترك منصبه في البيت الأبيض. ووصف ترامب بأنه "غير صالح لأن يكون رئيسا" في طبعة جديدة من مذكراته في عام 2024، حيث انتقد ترامب أيضا ووصفه بأنه رجل أناني تماما ويعاقب أعداءه الشخصيين ويسترضي خصومه روسيا والصين.

وواجه بولتون انتقادات على مر السنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب اعترافه بالمساعدة في التخطيط لمحاولات الانقلاب في دول أجنبية، ودعمه لقرارات السياسة الخارجية المتشددة، مثل حرب العراق.

وكانت الحكومة الأميركية قد اتهمت أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 بالتخطيط لقتل بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الثالث لترامب حتى إقالته في عام 2019.

وقالت وزارة العدل أن شهرام بورصافي، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، كان يخطط لقتل بولتون انتقاما لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير 2020.