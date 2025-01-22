فاجعة الفندق في تركيا.. ارتفاع كبير بأعداد القتلى والجرحى

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد القتلى في حريق فندق في منتجع للتزلج شمال غربي البلاد.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا بأن 66 شخصا قتلوا وأصيب 51 آخرون في حريق اندلع في فندق ليل الثلاثاء في منتجع للتزلج وسط تركيا وتم إخماده.

وقال الوزير الذي زار الموقع إن "عدد القتلى في حريق الفندق ارتفع إلى 66 شخصا، فيما أصيب 51 شخصا أحدهم في حال الخطر".

وأوضح أن جهود إخماد الحريق مستمرة.

وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث.

تفاصيل الحريق

قالت السلطات إن الحريق شب في طابق به مطعم فندق غراند كارتال المؤلف من 12 طابقا حوالي الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت غرينتش).

وذكر يرلي قايا إن 238 نزيلا كانوا في الفندق عندما اندلع الحريق الذي ظل مستمرا حتى بعد الظهيرة.

وأضاف: "أعبر عن مواساتي لكم في هذا الألم الذي لا يمكن وصفه".

وقال: "تم الآن إطفاء الحريق. ولا تزال جهود التبريد مستمرة. وبما أن الجزء الخلفي من الفندق يقع على منحدر، فلا يمكن تنفيذ جهود إطفاء الحريق إلا من الواجهات الأمامية والجانبية".

وأضاف الوزير أن فرق الإطفاء بدأت في مكافحة الحريق بعد حوالي 45 دقيقة من تلقيها أول بلاغ باندلاعه.

ويجري التحقيق في أسباب الحريق الذي تزامن مع عطلة الدراسة على مستوى البلاد، وهي الفترة التي يتوجه فيها عادة المتزلجون من إسطنبول وأنقرة القريبتين إلى جبال بولو.