أقل من بايدن.. هذا عدد مشاهدي تنصيب ترامب تلفزيونيا

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شاهد ما يقدر بنحو 24.6 مليون شخص على شاشات التلفزيون حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو أقل عدد من المشاهدين لحفل التنصيب الذي يقام كل 4 سنوات، منذ حفل التنصيب الثاني لباراك أوباما عام 2013.

وقالت شركة "نيلسن"، الثلاثاء، إن نسبة المشاهدة كانت أقل من حفل تنصيب جو بايدن عام 2021 الذي بلغ عدد مشاهديه 33.8 مليونا، وأول انتقال لترامب إلى البيت الأبيض، الذي شاهده 30.6 مليون مشاهد عام 2017.

وتفاوتت نسبة مشاهدة حفل التنصيب على نطاق واسع على مدى نصف القرن الماضي، من أعلى نسبة مشاهدة بلغت 41.8 مليون عندما تولى رونالد ريغان منصبه عام 1981، إلى أدنى نسبة مشاهدة بلغت 15.5 مليون في بداية الولاية الثانية لجورج بوش الابن عام 2004.