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بطريرك القدس للاتين: أبو مازن ونتنياهو لن يكونا المستقبل

21
JANUARY
2025
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وصف بطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا إتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بأنّها "خطوة ضرورية يحتاج إليها الشعب بأكمله لفتح صفحة جديدة".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) اليوم :"هناك رغبة في تغيير الوضع، لكن ليس من الواضح كيف، وأيضاً لأنه لا يوجد أشخاص يساعدون في التوصل إلى ذلك: مع كل الاحترام الواجب، لن يكون (رئيس السلطة الفلسطينية) أبو مازن ولا (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المستقبل"، مرجّحاً "رؤية جديدة إذا لم تبرز وجوه جديدة".
ووِفق البطريرك، فـ"إنّ نهاية الحرب لا تعني نهاية الصراع، ليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، ومن يفعل ماذا وأين ومتى، لكن على الأقل يمكننا الآن أن نتحدّث عمّا بعد، لأن هناك اتفاقاً، مهما كان هشّاً، يريد أن يعطي الصراع اتجاهاً مختلفاً." وتخوّف من قيام أحد بقطع الطريق أمام الاتفاق، مع "خطر الانتقال من نوع من الفوضى إلى نوع آخر".

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