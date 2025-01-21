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بعد إعلان ترامب عزمه استعادة القناة.. رئيس بنما يردّ

21
JANUARY
2025
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رد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، الإثنين، على ما قاله نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بشأن عزم واشنطن إعادة السيطرة على قناة بنما.
 
وقال مولينو، في منشور على حسابه في منصة "إكس": "قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك".
 
وأضاف أن "قناة بنما ملك لبنما وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة".
 
وأضاف أن بنما أدارت القناة "من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أميركا".
 
وكان ترامب قد أكد خلال خطاب التنصيب أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما، مشددا على أن "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل".
 
وتابع ترامب في خطاب بعد تأديته اليمين الدستورية: "تعرّضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية" التي "ما كان يجب تقديمها أبدا. لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما".
 
وأضاف الرئيس الأميركي: "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل. السفن الأميركية تخضع لضرائب مرتفعة على نحو خطير ولا تتلقى معاملة عادلة، بما في ذلك البحرية الأميركية".
 
وشدّد على أن الصين سيطرت على هذا الممر المائي الحيوي، موضحا: "لم نعطها (القناة) للصين بل أعطيانها لبنما. وسنستعيدها". ولم يستبعد ترامب في السابق استخدام القوة ضد بنما.
 
قبيل عودته إلى السلطة، قال ترامب مرارا إنه يريد استعادة قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في العام 1914.
 
وانتقد الصفقة التي أبرمها الرئيس آنذاك جيمي كارتر في العام 1977، والتي أسفرت عن نقل السيطرة على القناة إلى بنما في العام 1999.
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