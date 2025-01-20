الاتحاد الاوروبي يتطلّع إلى إبرام "صفقة" مع ترامب حول الدفاع الاوروبي لتجنّب حرب تجارية

A + A -

يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يقترح على دونالد ترامب أن تزيد أوروبا استثمار في مجال الدفاع، مقابل عدم شنّه حربا تجارية، وفق ما أعلن ستيفان سيجورنيه، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية.

وقال لفرانس إنتر "لا يمكن أن نخوض حربا تجارية وفي نفس الوقت نبني دفاعا أوروبيا".

وأضاف أن "الاتفاق مع الولايات المتحدة يترجم بنعم لفك ارتباط" الدفاع الأوروبي "وبناء ضمانات أمنية أوروبية بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك مع حرب تجارية على أبوابنا. وبعض الموازنات الوطنية عاجزة عن زيادة الموازنة الدفاعية إلى 3% (من اجمالي الناتج المحلي)".

وأكد "لن نكون قادرين على تنظيم أنفسنا بشكل فعال، خاصة على الجبهة الشرقية، إذا واجهنا أيضا حربا تجارية تكلفنا الكثير" في اشارة الى المساعدة المخصصة لاوكرانيا.

وعلى سؤال حول الرد الأوروبي "بالقوة" على حرب تجارية، قال المفوض الأوروبي بحذر "لا أستطيع الإجابة". وشدد على أن الأوروبيين سيعانون في حال زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية و"الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يميل لصالح الأوروبيين".

وتابع "هناك استراتيجيتان محتملتان، مقاربة هجومية واخرى دفاعية. يمكننا الرد على الرسوم الجمركية لكن الأوروبيين سيدفعون الثمن" وأعطى على سبيل المثال حال الشركات الأوروبية التي تشتري قطع غيار من مجموعة بوينغ.

وأوضح "علينا أن نكون عدائيين وربما حتى متطرفين إذا لزم الأمر". وأشار أيضا إلى "مقاربة دفاعية تتمثل في إعادة تصويب بعض المشتريات حول العالم" على سبيل المثال "تعليق إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أذربيجان لشراء مزيد من المادة من الأميركيين".

وتابع "العالم كله معلق على ما سيفعله دونالد ترامب الليلة. سيصدر عددا من المراسيم. وأعتقد أن لا كندا ولا المكسيك ولا نحن ولا باقي العالم يعرف بالضبط مضمون هذه المراسيم".