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مليونير يتركها كل 45 دقيقة.. الأثرياء يغادرون هذه الدولة

20
JANUARY
2025
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واجهت بريطانيا هجرة قياسية للأثرياء من أصحاب الملايين بسبب تغيير الحكومة في يوليو من العام الماضي، بحسب صحيفة "ذا تايمز".
 
وفقا لشركة التحليلات "نيو وورلد ويلث"، كان من بين الذين غادروا المملكة العام الماضي 12 مليارديرا و78 شخصا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار. وفقا لها، كان يغادر بريطانيا كل 45 دقيقة، كمتوسط، واحد من أصحاب الملايين.
 
فيما يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية الحكومة، والتي يروا أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.
 
كانت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد أكدت أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يلغى اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية.
 
وهذه الحملة الصارمة جزءا من تدابير أوسع نطاقا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكي المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.
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