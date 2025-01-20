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بايدن يتبع تقليدا رئاسيا معتمدا لعقود عند تسليم الحكم لترامب

20
JANUARY
2025
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قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سيترك للرئيس المنتخب دونالد ترامب، رسالة متبعا بذلك التقاليد الرئاسية لنقل الحكم.
 
ووفق الشبكة، فإنه قبل أربع سنوات، عندما غاب ترامب عن حفل تنصيب بايدن بعد رفضه الاعتراف بفوزه، كشف الأخير أن ترامب اتبع أحد التقاليد الرئاسية بترك رسالة له على مكتبه في البيت الأبيض.
 
ورغم أنه لم يتم الكشف عن محتويات الرسالة، إلا أن بايدن وصفها بأنها كانت "سخية جدا".
 
وحسبما قالت "سي إن إن" فإن ترامب فتن بالرسالة التي تركها له الرئيس السابق باراك أوباما عندما تولى منصبه.
 
وتأثر ترامب برسالة أوباما، وحاول الاتصال به فور الانتهاء من قراءتها، لكن أوباما كان مسافرا إلى كاليفورنيا وقتها.
 
ومن المقرر أن يقضي ترامب وبايدن عدة لحظات معا يوم الإثنين، بما في ذلك رحلة مشتركة في سيارة الليموزين الرئاسية في طريقهما إلى مبنى الكابيتول لحضور حفل التنصيب.
 
ويعود تقليد ترك رسالة للرئيس المنتخب إلى عام 1988، حين ترك رونالد ريغان رسالة للرئيس المنتخب حديثا آنذاك جورج بوش.
 
وتعهّد ترامب خلال تجمّع حاشد الأحد في واشنطن عشية تنصيبه، بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن.
 
وقال ترامب لآلاف من مؤيّديه الذين تجمعوا في قاعة "كابيتال وان" بالعاصمة الأميركية "سنوقف الغزو عند حدودنا".
 
وأضاف: "سأكشف عن تدابير أمن الحدود في خطاب التنصيب".
 
وأعلن أنه سيتصرف "بسرعة وقوة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الإثنين منصبه رئيسا للولايات المتحدة.
 
وتابع قائلا: "اعتبارا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".
 
وشدد ترامب على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يُعلّق تطبيق قانون يحظر هذه المنصة التي تعذّر الوصول إليها موقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
 
كذلك وعد ترامب بانه سيوجه الجيش "لبدء بناء درع الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)".
 
وأشار ترامب الذي سيتم تنصيبه ظهر الإثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بإصدار حوالي مئة مرسوم في أول يوم له في منصبه.
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