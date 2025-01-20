البابا فرنسيس ينتقد خطط ترامب: "عار على الإنسانية"!

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قبل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وجه بابا الفاتيكان فرنسيس انتقاداً لخطط دونالد ترامب المتعلقة بتشديد إجراءات الهجرة، والتي من المتوقع أن يعلنها فور عودته إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، الإثنين.

وفي مقابلة مع برنامج "تشي تيمبو تشي فا" الإيطالي على قناة "نوفا"، أذيعت يوم الأحد، سئل البابا عن نوايا ترامب لترحيل المهاجرين غير القانونيين بعد تسلمه منصبه مجدداً.

صرح البابا قائلاً: "لم أتحدث مع ترامب منذ فترته الرئاسية الأولى، لكن إذا كان صحيحاً أنه يخطط لطرد المهاجرين غير القانونيين، فسيكون ذلك عاراً. إنه يجعل الفقراء والمحرومين يدفعون ثمن اختلال التوازن الاجتماعي". وأضاف: "هذا ليس حلاً، هذه ليست الطريقة المناسبة للتعامل مع الأمور".



العلاقة بين بابا الفاتيكان وترامب شهدت توتراً ملحوظاً في السابق. ففي تصريحاته قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي، وصف البابا ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأنهما "ضد الحياة"، قائلاً: "سواء من يطرد المهاجرين أو من يدعم الإجهاض، كلاهما يتعارض مع قيم الحياة".

من المقرر أن يؤدي ترامب اليوم اليمين الدستورية في واشنطن ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. وخلال تجمع جماهيري أقيم في قاعة "كابيتال وان" بالعاصمة الأميركية، أعلن ترامب عن خططه المرتقبة قائلاً: "سنوقف الغزو عند حدودنا".

وأضاف: "سأكشف عن تدابير لتعزيز أمن الحدود في خطاب التنصيب"، مؤكداً نيته التحرك "بسرعة وقوة غير مسبوقتين" فور توليه منصبه. وتابع قائلاً: "اعتباراً من الغد، سأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نتحرك فوراً".