living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوم انتقال ترامب للبيت الأبيض.. ملابس جاهزة وطعام في الثلاجة

20
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع قرب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتأهب موظفو الخدمة داخل القصر الرئاسي لترتيب شؤون الأسرة الجديدة.

وقال ماثيو كوستيلو، أحد كبار موظفي البيت الأبيض: "بمجرد مغادرة أسرة الرئيس جو بايدن، يبدأ موظفو المقر بالعمل بلا توقف لجرد ومعالجة ونقل جميع العناصر الشخصية لعائلة بايدن واستقبال عائلة ترامب".

وبعد أداء القسم يدخل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض ليجد ملابس الأسرة وأثاثها وممتلكاتها الشخصية الأخرى في مكانها والمطبخ مليئا بالأطعمة المفضلة.

ومع بدء حفل التنصيب، ستحصل الشاحنات المخصصة لنقل الأمتعة والأثاث على الضوء الأخضر ليتم تمريرها وسط إجراءات أمنية مشددة إلى البيت الأبيض.

يعمل موظفو الإقامة في مجموعات، يتم تكليف البعض بتعبئة أغراض عائلة بايدن المتبقية بينما تقوم مجموعة أخرى بتحميل الصناديق على الشاحنة المخصصة.

ويحضر موظفون آخرون أغراض عائلة ترامب إلى الداخل وتقوم مجموعة أخرى بفكها ووضعها في مكانها.

ويتم تنظيف البيت الأبيض بعمق وتغسل النوافذ، وينظف السجاد أو يستبدل وتزود جميع غرف النوم والحمامات بمناشف نظيفة.

بمجرد انتقال ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه إحضار مصمم الديكور الخاص به لإضفاء لمسة شخصية على المكان.

يمكنه حتى إعادة تزيين المكتب البيضاوي بالكامل، الأمر الذي قد يستلزم تغيير الأعمال الفنية على الجدران والكتب على الأرفف وحتى الكراسي والأرائك وقطع الأثاث الأخرى.

ووصل ترامب إلى واشنطن، مساء السبت، لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.

ووصل ترامب على متن طائرة الرئاسة التي أرسلها له بايدن إلى مقر الرئيس الجمهوري المنتخب في بالم بيتش في فلوريدا، حيث أعد ترامب لانتقاله للسلطة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

ووصل ترامب برفقة زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   