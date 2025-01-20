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ترامب يضع شرطاً لاستمرار "تيك توك" في الولايات المتحدة

20
JANUARY
2025
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق "تيك توك"، الذي تملكه شركة صينية، مملوكاً بنسبة 50 في المئة على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.

وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة، "لكن ليكون للولايات المتحدة ملكية 50 في المئة من تيك توك".

وأضاف ترامب: "تيك توك لا يساوي شيئاً، هو صفر دون الحصول على موافقة لتشغيله، إذا تمت الموافقة، سيكون لهم قيمة ضخمة".

وقال ترامب: "أنا أوافق نيابة عن الولايات المتحدة، ليكون لديهم شريك، الولايات المتحدة، وسيكون لديهم الكثير من العطاءات وسنفعل ما نسميه مشروعاً مشتركاً".

وكان قد تم حظر وصول التطبيق الشهير إلى المستخدمين في الولايات المتحدة لمدة 12 ساعة تقريباً، الأحد، في الوقت الذي كان من المقرر أن يدخل فيه قانون أميركي جديد حيز التنفيذ، يلزم "تيك توك" إما أن يتم بيعه من قبل مالكيه الحاليين في الصين، شركة "بايت دانس"، أو أن يتم حظره في البلاد.

وعاد التطبيق للعمل بعد أن أعلن ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه، اليوم، أنه سيصدر أمراً تنفيذياً لإعادة تفعيل المنصة في الولايات المتحدة.

 

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