أستراليا بلا كهرباء.. رياح دمرت الممتلكات وأمطار غزيرة وتحذيرات من حدوث فيضانات!

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انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بعد أن جلب نظام ضغط منخفض رياحاً مدمرة وأمطاراً غزيرة، مما أثار تحذيرات من حدوث فيضانات.



وقالت شركة الكهرباء (أوسجريد) على موقعها الإلكتروني إن الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في أستراليا، كما انقطعت الكهرباء عن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل القريبة ومنطقة هانتر.



وقال جهاز خدمات الطوارئ بالولاية على موقعه الإلكتروني إنه تلقى 2825 اتصالاً طلبا للمساعدة منذ أمس الجمعة، معظمها يتعلق بأشجار متساقطة وممتلكات تضررت بسبب الرياح.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية، مضيفة أن من المحتمل أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.