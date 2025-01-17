قد يكون الأبرد منذ عقود.. ما توقعات الطقس ليوم تنصيب ترامب؟

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تتعرض العاصمة الأميركية واشنطن لدرجات حرارة تحت الصفر، وربما يكون يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الإثنين المقبل الأكثر برودة منذ عقود.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يكون الطقس باردا كما كان في حفل التنصيب لرونالد ريغان في عام 1985، حيث كانت درجات الحرارة تبلغ حوالي 14 درجة مئوية تحت الصفر في وقت الظهر بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، إلا أن درجات الحرارة المتوقعة ليل الأحد تبلغ حوالي 9 درجات مئوية تحت الصفر.

ومن المتوقع وصول درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر يوم الإثنين الذي سيشهد تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وتقام المراسم تقليديا في الهواء الطلق على الجانب الغربي من مبنى الكونغرس الأميركي.

ونظرا للبرد الشديد في عام 1985، كان من الضروري إجراء تنصيب ريغان في الداخل، حيث أقيم داخل القبة الكبرى لمبنى الكونغرس.

وكان ذلك التنصيب هو الأكثر برودة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1871، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.