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الطائرة الكورية المنكوبة.. هذا ما وجدوه داخل محركي البوينغ

17
JANUARY
2025
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قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز، الجمعة، إن المحققين عثروا على ريش طائر ودماء في محركي الطائرة بوينغ، التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 ديسمبر.
 
وكانت طائرة الرحلة رقم 7سي 2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية عندما حاولت الهبوط وانحرفت عن المدرج لتنفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني.
 
وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل حوالي 4 دقائق من الحادث.
 
وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليما بعد الحادث والانفجار.
 
وقتل 179 شخصا في الواقعة التي وصفت بأنها أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.
 
وقال محققون في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم عثروا على ريش في أحد المحركات التي تم انتشالها من مكان الحادث، وأضافوا أن لقطات فيديو أظهرت أن طائرا اصطدم بالمحرك.
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