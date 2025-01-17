بايدن يوجه "رسالة أخيرة" لنتنياهو

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة" للفلسطينيين من أجل استدامة إسرائيل على المدى الطويل.

وأوضح بايدن، الذي يسلم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين في مقابلة على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على إعالة نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية... لن يحدث ذلك".

وأضاف: "كنت أذكر صديقي، وهو صديق، على الرغم من أننا لم نتفق كثيرا مؤخرا، بيبي نتنياهو، بأنه يتعين عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الناس تسمى الفلسطينيين، الذين ليس لديهم مكان للعيش بشكل مستقل".

وواجه بايدن انتقادات من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دعمه العسكري والدبلوماسي لإسرائيل في هجومها العسكري على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأدى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وانتقد بايدن نتنياهو في بعض الأحيان لكنه حافظ على دعمه القوي لحليف واشنطن.

وقالت واشنطن، الخميس، إنها تتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ يوم الأحد.

واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في 7 أكتوبر 2023، عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 واقتياد حوالي 250 رهينة إلى قطاع غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى مقتل أكثر من 46000 فلسطيني، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع فضلا عن نزوح كامل سكانه تقريبا كما تسبب في أزمة جوع.

ودعمت الولايات المتحدة لعقود من الزمن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي من شأنه أن يتيح إقامة دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.

ويقول نتنياهو إن إسرائيل يجب أن يكون لها سيطرة أمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وهو ما من شأنه أن يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وتقول محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني.