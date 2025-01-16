تاياني يتوجه الى رام الله وإسرائيل... لتشجيع موسم السلام

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أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه سيتوجه إلى إسرائيل ورام الله في الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين المقبل، “لتشجيع بدء موسم جديد من السلام”، وذلك “مباشرة بعد بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزّة”.

وتحدث تاياني امام صحافيين في مقر وزارة الخارجية، الخميس، عن “إشارات إيجابية” ترد مع “وقف إطلاق النار في غزّة ولبنان”، وكذلك “الوضع الجديد في سوريا، وانتخاب الرئيس جوزاف عون بعد سنوات من انسداد الأوضاع”.

وفي هذا السياق، أوضح تاياني أن “إيطاليا تريد أن تكون بانية للسلام ولاعبة في إطاره، مع حضور دبلوماسي وتسخير صانعي سلام يرتدون الزي العسكري”. وأشار إلى الاستعداد لإرسال جنود لبعثة الأمم المتحدة “في المرحلة الانتقالية لإعادة توحيد فلسطين”.