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حال دخول أراضيها.. إيطاليا تعلن موقفها من توقيف نتنياهو

16
JANUARY
2025
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أكّدت الحكومة الإيطالية لإسرائيل أنها لن توقف بنيامين نتنياهو إذا ما دخل أراضي البلد، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته روما.
 
وكشف جدعون ساعر أنه ناقش مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني ووزير العدل كارلو نورديو مذكّرة التوقيف الصادرة في حقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر.
 
وهو قال بحسب ما نقلت عنه وكالتا الأنباء "أنسيا" و"آغي" إنه "ليس من عاداتي أن أكشف عما قيل، لكن ما من مشكلة لأيّ كان في القدوم إلى روما، حتّى لنتنياهو".
 
وردّا على سؤال لاحق بشأن هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: "هناك حصانات ينبغي احترامها".
 
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة توقيف في حقّ كلّ من نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّتها إسرائيل على حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق للحركة على أراضيها في 7 أكتوبر 2023.
 
وتباينت الردود على هذا الإجراء في أوساط الحكومة الإيطالية. ففي حين شدّد وزير الدفاع غيدو كروزيتو بداية على ضرورة توقيف نتنياهو في حال دخوله إيطاليا، أكّد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مرحّب به في إيطاليا.
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