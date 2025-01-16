خطاب الوداع لبايدن.. دعوة لتعديل الدستور وتحذيرات عديدة

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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعديل الدستور لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء وجوده في المنصب.

واستخدم بايدن خطاب الوداع للأمة ليل الأربعاء الخميس للتحذير من تشكّل "أوليغارشية" للأثرياء للغاية في البلاد ومن "مجمع تقني-صناعي" ينتهك حقوق الأميركيين ومستقبل الديمقراطية.

وخلال كلمته من المكتب البيضاوي، مع استعداده لتسليم السلطة يوم الإثنين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعرب بايدن عن قلقه إزاء جمع السلطة والثروة لدى زمرة قليلة.

وقال بايدن: "اليوم، تتشكل في أميركا أوليغارشية من ثروة وقوة ونفوذ مفرط تهدد ديمقراطيتنا بالكامل، وحقوقنا الأساسية وحرياتنا، وفرصة عادلة للجميع للتقدم".

وأشار إلى "تركيز خطير للسلطة في أيدي قلة من الأثرياء للغاية، مع عواقب وخيمة إذا تُركت إساءة استخدامهم للسلطة دون رادع".

واعتبر أن "الأميركيين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة"، محذّرا من خطورة أن يؤدي هذا الوضع إلى "إساءة استخدام السلطة".

وخصّص بايدن جزءا من خطابه للتحذير من مخاطر عدم استمرار جهود مكافحة التغيّر المناخي.

وأشار إلى أن هناك "قوى كبيرة" تهدّد التقدم الذي تمّ إحرازه في مكافحة التغير المناخي "وهو تهديد وجودي لم يكن في أي وقت مضى أكثر وضوحا"، مستشهدا بالكوارث الطبيعية التي لا تنفك تتزايد وآخرها الحرائق الهائلة المستعرة منذ أسبوع في لوس أنجلوس والإعصار المدمر الذي ضرب ولاية نورث كارولاينا العام الماضي.