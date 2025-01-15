حملة من الأمن السوري ضد "فلول الأسد" بريف حماة الشمالي

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بدأ الأمن العام السوري، بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، "حملة أمنية ضد فلول النظام السابق في منطقة قمحانة بريف حماة الشمالي".

ونقل "تلفزيون سوريا"اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن الحملة تستهدف عناصر "فوج الطراميح" التابع لـ"الفرقة 25"، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء التسوية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأمن العام تمكنت، مع بداية الحملة، من ضبط مستودع أسلحة وذخائر واعتقال عدد من عناصر "فوج الطراميح"، موضحاً أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وأكد المصدر أن "فوج الطراميح" يُعدّ من أكثر الوحدات التي أوغلت في قتل الشعب السوري، وجميع عناصره من المتطوعين لا المجندين، وقد شارك في معظم العمليات التي نفذتها "الفرقة 25"، وكان رأس الحربة في الحملة التي تعرضت لها منطقة شمال غربي سوريا بين عامي 2019 و2020.