مشروب كحولي "مغشوش" يتسبب بوفاة 11 شخصا في تركيا

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قضى 11 شخصا خلال 24 ساعة في إسطنبول بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الثلاثاء.

وأوردت الوكالة أن "38 شخصا، بينهم 26 أجنبيا، نقلوا إلى عدة مستشفيات في المدينة بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا. وقضى من بينهم 11 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

في عام 2024، واجه 110 أشخاص عارضا صحيا بعدما تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم، وفق ما ذكرت بلدية إسطنبول على "إكس".

ويُشتبه في أن الكحول الذي تسبب بالوفيات مغشوش بالميثانول.

وغالبا ما يضاف الميثانول إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فعاليتها.

وفي حال تناوله، قد يؤدي الميثانول إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.