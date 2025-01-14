الحوثيون: استهدفنا يافا بصاروخ "فلسطين 2" هو الثالث خلال 12 ساعة

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أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون"، اليوم، استهداف منطقة يافا شمال إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".



وقالت في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".



وأضافت: "وصل الصاروخ إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له"، مشيرة إلى أن "هذه العملية هي الثالثة خلال 12 ساعة".



من جهته، اعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن على وسط إسرائيل، وقال أمس، إنه "اعترض مسيرة وصاروخا باليستيا قبل وصولهما إلى الأجواء الإسرائيلية".