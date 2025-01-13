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وزراء دفاع أوروبيون يناقشون "الأمن" مع اقتراب رئاسة ترامب

13
JANUARY
2025
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من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع كل من بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بريطانيا في وارسو في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي في إطار تنسيق جديد من 5 أطراف تم تأسيسه بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
ويسعى الحلفاء الأوروبيون إلى تحسين الأمن الأوروبي والاستعداد للتصدي للنزاعات ردا على إضعاف ترامب المستمر لموثوقية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
 
ومن غير الواضح ما إذا كان أو إلى أي مدى ستواصل الولايات المتحدة تقديم دعمها العسكري لأوكرانيا تحت قيادة ترامب.
 
 ومع تبقي أسبوع واحد على تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري، يرغب وزراء الدفاع الأوروبيون أيضا في مناقشة تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.
 
وسيكون من المثير للاهتمام أيضا رؤية رد فعل الوزراء على مزاعم ترامب الأخيرة التي يدعي فيها الحق في غرينلاند، التي تنتمي إلى الدنمارك، وطموحاته في ضم كندا، وهما من حلفاء الناتو.
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