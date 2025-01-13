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سول: مقتل 300 جندي كوري شمالي في معارك أوكرانيا

13
JANUARY
2025
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قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الآلاف من قوات كوريا الشمالية قتلوا وأصيبوا في المعارك الدائرة في أوكرانيا.
 
فقد نقل مشرع كوري جنوبي، الاثنين، عن معلومات من وكالة التجسس في سول أن حوالي 300 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في إطار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
 
وقال المشرع لي سيونغ-كوين للصحفيين بعد إحاطة من وكالة التجسس "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح"، وفقا لفرانس برس.
 
وأشارت سول إلى أن كوريا الشمالية شجعت جنودها المشاركين بالحرب ضد أوكرانيا على الانتحار لتجنب أسرهم.
 
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، أمس الأحد، إن كييف مستعدة لتسليم جنود كوريا الشمالية إلى زعيم البلاد كيم جونغ أون إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.
 
وأضاف زيلينسكي على منصة إكس: "بالإضافة إلى الجنديين الكوريين الشماليين اللذين وقعا في الأسر أولا، سيكون هناك المزيد بلا شك. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن قواتنا من أسر آخرين".
 
والسبت قال زيلينسكي إن جنديين من كوريا الشمالية وقعا في الأسر في منطقة كورسك الروسية، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا عن أسر جنود كوريين شماليين أحياء منذ مشاركتهم في الحرب في الخريف الماضي.
 
وتشير تقييمات أوكرانية وغربية إلى أن نحو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية منتشرون في كورسك لدعم القوات الروسية، في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات.
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