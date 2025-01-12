مشهد مثير للجدل في تركيا...

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أثار مشهد، بين النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم صدى ساري باش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضجة واسعة خلال الساعات الماضية في تركيا، حيث ظهرت النائبة وهي تقبّل يد أردوغان وتضعها على جبينها كما لو كانت تتبارك بها، مما أثار استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.



ورغم الجدل المثار، لاحظ البعض أن رد فعل الرئيس التركي كان هادئاً، إذ لم يظهر أي ممانعة على سلوك النائبة بل على العكس، أبدى قبولاً تاماً لما حدث.



فيما أشار آخرون إلى أن أردوغان منح النائبة مبلغ 200 ليرة تركية (ما يعادل نحو 7 دولارات أميركية)، ما فجر موجة جديدة من الانتقادات على منصات التواصل، حيث تساءل البعض عن المغزى من هذا التصرف. ورغم أن الفيديو لم يوضح بشكل دقيق ما قام أردوغان بتقديمه للنائبة، إلا أن المشهد أثار تفاعلات واسعة.

ورأى البعض أن تصرف النائبة كان مهيناً، معتبرين إياه نوعاً من "الانبطاح أمام رئيس الحزب". كما سخر بعض المواطنين من المبلغ الذي منحته أردوغان للنائبة، متسائلين كيف تقبل ساري باش هذا المبلغ الرمزي بينما تتقاضى راتباً كبيراً.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أردوغان وهو يوزع الأموال، فقد جرت في مناسبات سابقة مشاهد مماثلة ظهر فيها الرئيس التركي وهو يمد يده نحو المواطنين، بينما يتجمع بعض الأتراك لتحيته والحصول على مساعدات مالية.