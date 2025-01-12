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اليمين المتطرف في ألمانيا يستعرض خطته للبلد تمهيدا للانتخابات التشريعية

12
JANUARY
2025
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استعرض حزب اليمين المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" اليوم السبت، قبل ستة أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة في ألمانيا، الخطوط العريضة لـ"الخطّة المستقبلية" التي رسمها للبلد خلال لقاء لكوادره احتجّ عليه آلاف المتظاهرين، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وفي افتتاح مؤتمر الحزب في ريزا في الشرق الألماني معقل اليمين المتطرّف في البلد، قالت زعيمة "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل، إن "غضب الأحزاب القائمة يتنامى يوما بعد يوم. لماذا؟ لأننا نلقى نجاحا".

ويأتي "البديل من أجل ألمانيا" المعروف اختصارا بـ"ايه اف دي" في المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت في الانتخابات المزمع تنظيمها في 23 شباط، مواصلا تقدّمه بحسب ما أظهر استطلاع نشر اليوم السبت منحه 22 بالمئة من التصويت، في نسبة أدنى من المحافظين (30 بالمئة) لكنها أعلى من الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي حصد 16 بالمئة.

وقالت أليس فايدل التي اختارها الحزب مرشّحة عنه للمستشارية الألمانية "فلنغلب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، حزب النصّابين هذا ولنقدّم لألمانيا سياسة!"

وكانت بداية السنة واعدة لهذا الحزب المناهض للمهاجرين والذي يدعو إلى تقارب مع روسيا. فهو حظي بدعم قويّ من إيلون ماسك حليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب وكبير مانحيه. وعقد ماسك وفايدل دردشة هذا الأسبوع خلال بثّ حيّ على شبكة "اكس" التابعة له.

وتنصّ سياسة "البديل من أجل ألمانيا" في مجال الهجرة على "إغلاق الحدود بالكامل وردّ كلّ المهاجرين غير النظاميين وغير الحائزين الوثائق اللازمة"، فضلا عن "الانسحاب من نظام اللجوء المعتمد في الاتحاد الأوروبي" و"تنفيذ عمليات طرد على نطاق واسع".

وقالت النائبة البالغة 45 عاما: "سنعلن نهاية التحوّل في مجال الطاقة والتخلّي عن السياسة المناخية للاتحاد الأوروبي"، مستعرضة سلسلة من التدابير ينوي حزبها الدفع بها قدما، مثل الحفاظ على محطّات الفحم و"تدمير" الطواحين الهوائية وشراء الغاز مجدّدا من روسيا وإعادة العمل بأنبوب الغاز "نوردستريم" الذي يربط ألمانيا بروسيا والذي تضرّر جزئيا إثر انفجار وقع في أعقاب غزو أوكرانيا.

وتنصّ خريطة الطريق التي أعدّها "البديل من أجل ألمانيا" أيضا على خروج البلد من الاتحاد الأوروبي وتخلّيه عن اليورو.

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