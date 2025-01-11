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20 مصابا إثر اصطدام قطاري ترامواي في شرق فرنسا

11
JANUARY
2025
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أصيب 20 شخصا على الأقل اليوم السبت في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات، وبحسب "فرانس برس".

وقال متحدث باسم المحافظة إن "الحصيلة الأولية تشير إلى أن 20 شخصا في حالة طوارئ نسبية"، مشيرا إلى أن "ظروف الحادث لم تتضح بعد".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان عن فرض طوق أمني مشدد أمام محطة الترامواي حيث تمركزت سيارات إسعاف عديدة.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترامواي في النفق قرب المحطة. ويبدو أن أحد القطارين خرج عن مساره نتيجة الاصطدام.

وكانت ستراسبورغ أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءا من عام 1994. ولم تقع أي حوادث كبرى منذ ذلك الحين.

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