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حرائق لوس أنجلوس مستمرة.. إدارة الإطفاء: لقد خذلتنا سلطات المدينة!

11
JANUARY
2025
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قالت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس كريستين كراولي، الجمعة، إن إدارة المدينة خذلت إدارة الإطفاء، مع استمرار حرائق الغابات الكبيرة في تدمير المدينة.

واشتكت كراولي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الـ17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء كان لها تأثير سلبي على قدرة الإدارة على مكافحة الحرائق.

وأوضحت: "لم نعد قادرين على الاستمرار على هذا الوضع. ليس لدينا عدد كاف من رجال الإطفاء".

وأشارت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس لجيك تابر على "سي إن إن" عصر الجمعة إلى أنها حاولت كثيرا أن توضح لمسؤولي المدينة "مدى النقص في عدد الموظفين وفي الموارد وفي التمويل لدى إدارة إطفاء لوس أنجلوس".

وقالت كراولي إن الإدارة شهدت زيادة بنسبة 55 بالمئة في عدد الاتصالات التي تلقتها منذ عام 2010، إلا أن عدد رجال الإطفاء كان يتراجع.

وأضافت كراولي: "الموارد الإضافية الواردة إلينا ستساعدنا في هذه الكارثة الحالية، ولكن في المستقبل، يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في كل مدينة لوس أنجلوس ونحتاج إلى أن يكون لدينا التمويل والدعم الكافيين".

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، الجمعة، إن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم من جراء حرائق الغابات المستمرة منذ أيام.

 

 

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