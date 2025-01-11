ماذا يحصل في إثيوبيا؟.. زلزال جديد يضرب على عمق 10 كيلومترات!

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أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز إثيوبيا، شرقي العاصمة أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وليل الأربعاء الخميس الماضي، ضرب زلزالان مناطق في إثيوبيا.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر على بعد 23 كيلومترا شمال أواش، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بعدها بنحو 10 دقائق، وقع زلزال خر بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة متاهارا، على عمق مماثل قدره 10 كيلومترات.

ويأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.

فقد تعرضت نفس المنطقة نفسها إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية ".