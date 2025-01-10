محافظ دمشق: حادث التدافع في المسجد الأموي لن يمر من دون محاسبة المقصرين

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أكد محافظ دمشق ماهر مروان، اليوم الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه".

وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً".



وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

وأدى الحادث إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات، على ما أفاد الدفاع المدني.

ووفق الدفاع المدني السوري، وقع الحادث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.