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نائب المستشار الألماني يعارض مطلب ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي

9
JANUARY
2025
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عارض نائب المستشار الألماني روبرت هابيك مطلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من شركاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" استثمار 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي في الدفاع.
 
وقال روبرت هابيك، وهو أيضا وزير الاقتصاد، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "ما يقترحه دونالد ترامب غير واقعي. لن نصل إلى نسبة 5% في نهاية المطاف".
 
تجدر الإشارة إلى أن الهدف المشترك الحالي للناتو في الإنفاق الدفاعي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الحلف.
 
وأكد هابيك، وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة، مجددا سعيه لزيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
 وقال: "3.5% هو تقريبا ما يتم مناقشته حاليا في حلف شمال الأطلسي باعتباره هدفا متوسط الأجل"، مشيرا إلى أن الوضع الأمني المتغير يتطلب من أوروبا أن تبذل المزيد من الجهود من أجل أمنها.
 
وذكر هابيك أنه يمكن إنشاء صندوق خاص جديد للدفاع أو إصلاح نظام كبح الديون دون أي تخفيضات في الميزانية من أجل تحقيق الهدف الجديد في الإنفاق الدفاعي.
 
وبحسب هابيك، فإن نسبة الـ3.5% قد تكون مؤقتة فقط، وقال: "إذا وصلنا إلى حالة معقولة من الأمن في ألمانيا خلال بضع سنوات، فإننا سوف نكون قادرين على خفض الإنفاق مرة أخرى".
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