living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين- الإمارات تدرج عشرات الافراد والكيانات في بريطانيا على قائمة الإرهاب...بالاسماء!

8
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وتنفيذا للقرار الصادر، يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.

وتشمل قائمة الأفراد :

 

1. يوسف حسن أحمد الملا – الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

 

2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري – الجنسية: تركيا / الإمارات.

 

3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي – الجنسية: السويد / الإمارات.

 

4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي – الجنسية: الإمارات.

 

5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي – الجنسية: الإمارات.

 

6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي – الجنسية: الإمارات.

 

7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري – الجنسية: الإمارات.

 

8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي – الجنسية: الإمارات

 

9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي – الجنسية: اليمن.

 

10. علي حسن علي حسين الحمادي – الجنسية: الإمارات.

 

11. محمد علي حسن علي الحمادي – الجنسية: الإمارات.

 

وتشمل قائمة الكيانات :

 

1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD – المقر: المملكة المتحدة.

2. IMA6INE LTD – المقر: المملكة المتحدة.

3. WEMBLEY TREE LTD – المقر: المملكة المتحدة.

4. WASLAFORALL – المقر: المملكة المتحدة.

5. FUTURE GRADUATES LTD – المقر: المملكة المتحدة.

6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE – المقر: المملكة المتحدة.

7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED – المقر: المملكة المتحدة.

8. NAFEL CAPITAL – المقر: المملكة المتحدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   