رفض طلب ترامب بشأن "قضية الممثلة الإباحية"

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رفضت محكمة استئناف أميركية، الثلاثاء، طلبا تقدم به الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف حكم مقرر صدوره يوم الجمعة، في إدانته بقضية متعلقة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها.

واتخذت القاضية إلين جيسمر القرار بعد جلسة استماع، وذلك بعد أن أخفق ترامب، الإثنين، في محاولة لمنع القاضي خوان ميرشان من إصدار حكم في القضية يوم الجمعة، أي قبل 10 أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

والإثنين رفض ميرشان طلبا من محاميي ترامب لتأجيل الحكم، قائلا إن هذا الطلب هو في الغالب "تكرار للحجج التي أطلقها مرات عديدة في الماضي".

وخلال تحديده موعد الحكم على ترامب، المقرر الجمعة، أشار القاضي إلى أنه لا يميل إلى إرسال الرئيس المنتخب إلى السجن.

وكتب أن "حكم الإفراج غير المشروط سيكون النهج الأكثر عملية نظرا لتنصيب ترامب الوشيك".

وتتعلق القضية بدفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها عن لقاء غرامي قالت إنه جمعها بترامب، وهو ما ينفيه الرئيس المنتخب.

وأصبح ترامب بعد هذه القضية أول رئيس أميركي، حالي أو سابق، يتهم ويدان بارتكاب جريمة.

ومنذ صدور الحكم، قام محاموه بمحاولتين لإسقاط القضية، لكن من دون جدوى.