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بقوة 5.3 درجة.. زلزال جديد يضرب إثيوبيا

8
JANUARY
2025
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا، صباح اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
 
ووقع الزلزال في تمام الساعة 03:53 صباحا بتوقيت أديس أبابا، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
 
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
 
يشار أنه في يوم 4 يناير الماضي، ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا.
 
 وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترا شرقي أديس أبابا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات.
 
يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.
 
فقد تعرضت نفس المنطقة إلى زلزال بقوة 5.5 درجة، الجمعة، وسلسلة زلازل أقل قوة تجاوزت الثلاثين على مدى الأسبوع السابق لهذا التاريخ.
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