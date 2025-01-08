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حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يجبر آلاف السكان على إخلال منازلهم

8
JANUARY
2025
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أجبر حريق هائل اندلع أمس قرب لوس أنجلوس، آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن السلطات التي حذّرت من أنّ النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية.

واندلع الحريق ظهر أمس، في حيّ باسيفيك باليساديس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات. وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي: "إنّ السلطات أحصت العديد من المباني التي دمّرت بالفعل من جراء الحريق".

وأوضحت السلطات أنّها أصدرت أوامر لحوالى 30 ألف شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران. ولم يسجّل وقوع إصابات حتى الآن.

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