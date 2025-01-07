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عد تصريحات والده "المثيرة للجدل".. نجل ترامب يزور غرينلاند

7
JANUARY
2025
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بيتجه دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، إلى غرينلاند، حيث يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحه بأن الولايات المتحدة قد تتمكن بطريقة ما من السيطرة عليه.
 
وبحسب شخص مطلع على الخطة، لم يُصرّح له بالتحدث علنا، فإن ترامب الابن سيقوم برحلة ليوم واحد لتصوير محتوى مرئي، ولن يلتقي بأي مسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية.
 
وذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية نقلا عن رئيس إدارة الشؤون الخارجية، مينينجواك كليست، أن ترامب جونيور سيصل اليوم الثلاثاء في زيارة خاصة، ولم يتم تقديم أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة غرينلاند.
 
ولم يعلّق رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، على الزيارة حتى الآن.
 
وتُعد غرينلاند إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.
 
وتأتي هذه الزيارة بعد أن أدلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتصريحات حول السيطرة على المنطقة في بيان الشهر الماضي، وذلك أثناء إعلانه عن مرشحه لمنصب سفير الولايات المتحدة في الدنمارك.
 
وقال ترامب في بيانه: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأميركية بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة".
 
ووقتها، رفضت وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، من خلال قناة "تي في 2" التلفزيونية الدنماركية، تعليق ترامب ووصفته بــ"الهراء".
 
كما أكد رئيس الوزراء إيجيدي، أن غرينلاند ليست للبيع، لكنه قال إنها يجب أن تكون منفتحة على التعاون الاقتصادي "لأنه ليس كل أشكال التعاون وكل التجارة يمكن أن تمر عبر الدنمارك".
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