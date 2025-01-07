12 عاملاً محاصرون داخل منجم فحم غمرته الفيضانات في الهند

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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، أن 12 عاملاً عالقون في منجم للفحم غمرته مياه الفيضانات في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد.

وقال قائد الشرطة في المنطقة مايانك جها إن "منجم الفحم يقع في مكان ناء للغاية" مشيراً إلى أنه تعرض لفيضانات، وأن العديد من العمال فوجئوا بارتفاع منسوب المياه في أومرانغشو الواقعة في منطقة ديما هاساو.

وأفاد سكان بأن ما لا يقل عن 27 من العمال دخلوا صباح الاثنين إلى المنجم، وتمكن العديد منهم من مغادرته مع بدء تسرب المياه.

وطلبت السلطات المحلية تدخل فرق الإنقاذ الحكومية والجيش.

وقال رئيس الحكومة في ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما "ثمة أخبار سيئة من أومرانغشو حيث العمال عالقون في منجم للفحم"، مشيراً إلى أن عدد عمال المنجم المحاصرين غير معروف.

تعتمد محطات الطاقة في الهند على الفحم لتوليد 70% من الكهرباء.

وتؤكد الحكومة الهندية أن البلاد التي تعد 1.4 مليار نسمة لا تستطيع الاستغناء عن الوقود الأحفوري بسبب احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وارتفاع نسب الفقر.